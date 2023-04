Sinner-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nella finale maschile del Masters 1000 di Miami 2023 (cemento outdoor). I due si ritrovano faccia a faccia a poche settimane da Rotterdam, dove il russo ha vinto in tre set l’ultimo atto contro il giovane altoatesino. Quest’ultimo, reduce dalla battaglia in semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, proverà ad aggiudicarsi il primo titolo della carriera in un evento di questa caratura. In Florida era già arrivato in finale nel 2021, quando fu costretto a cedere in due set di fronte al bombardiere polacco Hubert Hurkacz.

Il bilancio degli scontri diretti non è incoraggiante per Sinner, in svantaggio per 5-0 nei confronti del campione sovietico. Il numero cinque del mondo ha sempre rappresentato un duro ostacolo per l’azzurro, quasi sempre in difficoltà quando ha dovuto fronteggiare il tennis molto atipico del suo avversario. Sinner, tuttavia, sta dimostrando un livello eccelso in questo avvio di stagione e certamente non partirà battuto. In palio per Jannik c’è l’ottavo titolo sul circuito maggiore, quello che sarebbe il secondo stagionale dopo quello ottenuto a Montpellier.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Medvedev scenderanno in campo oggi (domenica 2 aprile). L’incontro è pianificato sullo Stadium con inizio fissato non prima delle ore 19.00 italiane (le 13.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue la kermesse a stelle e strisce attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Sinner e Medvedev fornendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.