Monza-Lazio, Milinkovic-Savic: “Tre punti pesanti, mi mancava tanto il gol”

“Questi sono 3 punti dal peso specifico enorme. Mi mancava tanto il gol, ho ricevuto tante critiche e mi darà una mano enorme questa rete. Champions? Sicuro il derby ci ha dato tanto, oggi è stata un’ulteriore conferma. Oggi abbiamo vinto, siamo lì, dipende tanto da noi e cercheremo di rimanere in quella zona”. Lo ha detto Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, dopo la vittoria per 2-0 contro il Monza ai microfoni di DAZN. “Sono stati mesi al di sotto delle aspettative, è stato un periodo duro, ma io provo sempre a migliorare. Oggi finalmente ho segnato su punizione, sono contento per il gol e per i 3 punti”, ha proseguito il serbo. Infine una battuta sul rinnovo: “Io mi concentro sul campo e ad aiutare la squadra. Non voglio parlare di queste cose, a fine stagione vedremo“, conclude