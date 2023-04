Real Madrid-Valladolid, Benzema segna in acrobazia: tripletta in sette minuti (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 52

Ancora Benzema, sempre Karim Benzema. Il centravanti francese in acrobazia segna la sua tripletta personale in solamente sette minuti nella sfida che vede il Real Madrid già in vantaggio di quattro reti durante il primo tempo contro il Valladolid. Gol numero 14 nella Liga per l’attaccante dei Blancos.