Marcialonga 2024 sci di fondo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la Marcialonga 2024 di sci di fondo: ecco le informazioni per seguire l’evento. La 51esima edizione della più famosa e prestigiosa gara di gran fondo in Italia, una delle quattro grandi classiche del circuito Ski Classics, vedrà al via quasi settemila atleti. La celebre Ski-Marathon trentina avrà inizio, come da tradizione, a Moena per concludersi poi a Cavalese, sviluppandosi su un percorso di 70 chilometri. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 7.35 di domenica 28 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la Marcialonga 2024.

STREAMING E TV – La Marcialonga 2024 di sci di fondo è visibile in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Telecronaca affidata a Francesco Pierantozzi e Pietro Nicolodi, affiancati nel commento da Marco Albarello e con Dody Nicolussi inviata lungo il percorso, in compagnia di Cristian Zorzi. Inoltre, sono previsti collegamenti su Sky Sport 24 per gli aggiornamenti in tempo reale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca e tutti i risultati al termine per non perdersi alcuna emozione.