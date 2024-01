Sinner-Medvedev oggi in tv in chiaro?: orario, canale e diretta streaming finale Australian Open 2024

Jannik Sinner sfiderà Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open 2024. A un passo dal primo Slam della sua giovane carriera, il tennista azzurro è atteso dalla prova del nove dopo la prestigiosa vittoria contro Novak Djokovic in semifinale. Sinner ha perso un solo set in tutto il torneo – proprio per mano di Nole nonostante un set/match point a disposizione – ed è stato di gran lunga il miglior giocatore a Melbourne in queste settimane. Partirà inoltre favorito contro Medvedev, che ha sconfitto negli ultimi 3 precedenti (dopo 6 sconfitte di fila). Il russo ha più esperienza dato che questa sarà la sua sesta finale slam, ma ha trascorso in campo quasi 6 ore in più di Sinner ed è reduce da due quinti set, dunque il suo serbatoio non può essere pieno. L’unica incognita per quanto riguarda Sinner è che si tratta della sua prima finale Slam e quindi le emozioni giocheranno un ruolo importante. Jannik le ha però sempre gestite al meglio e, anche dopo il successo su Djokovic, è apparso molto centrato.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo oggi, domenica 28 gennaio, alle ore 09:30 italiane. Non è prevista una diretta in chiaro dell’incontro, tuttavia verrà trasmessa in differita un’ampia sintesi del match in chiaro sul NOVE, a partire dalle 18. La copertura televisiva del torneo è affidata ad Eurosport, che trasmetterà la finale attraverso Eurosport 1 (canali 210 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida con una diretta testuale, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.