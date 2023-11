Sinner-McDonald oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Mackenzie McDonald nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). L’altoatesino è reduce dal trionfo di Vienna, dove ha alzato al cielo il decimo titolo della carriera e ribadito una volta di più il suo attuale status di numero quattro del mondo. Nella capitale francese ha potuto usufruire di un bye all’esordio in qualità di testa di serie. Davanti a lui trova il top cinquanta a stelle e strisce, che all’esordio ha prevalso in rimonta nel derby tutto statunitense contro il qualificato J.J. Wolf.

Sinner conduce per 2-0 nei precedenti (5-1 il bilancio dei set). I due si sono scontrati per la prima volta nella finale di due anni fa andata in scena sul cemento outdoor di Washington. Nel 2022, poi, hanno incrociato nuovamente la racchetta sulla terra rossa del Roland Garros in occasione del terzo turno. In entrambi i casi l’americano ha dato del filo da torcere a Jannik, dimostrandosi un avversario in grado di reggere il suo livello. In palio per il vincitore c’è l’ingresso negli ottavi di finale contro uno tra il lucky loser serbo Dusan Lajovic oppure l’australiano Alex De Minaur, tredicesima testa di serie della manifestazione.

Sinner e McDonald scenderanno in campo oggi (mercoledì 1° novembre). I due giocatori sono pianificati sul Court Central come sesto ed ultimo incontro della giornata. L’inizio è fissato non prima delle ore 20.30. La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto parigino di Jannik Sinner fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.