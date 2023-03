Sinner-Mannarino stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Adrian Mannarino nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). L’altoatesino, testa di serie numero undici in California, ha esordito nel torneo battendo in due set il veterano francese Richard Gasquet. Sulla strada verso gli ottavi di finale c’è un altro giocatore transalpino. Quest’ultimo è reduce dal doppio 6-4 inflitto al nostro Lorenzo Musetti. Prima ancora il successo in rimonta ai danni della wild card austriaca Dominic Thiem. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Sinner, che conduce anche per 2-0 nei precedenti (4-1 il bilancio dei set in favore dell’italiano). Si gioca per conquistare un posto al quarto turno contro uno tra lo svizzero Stan Wawrinka oppure il giovane danese Holger Rune, settima testa di serie della manifestazione.

Sinner e Mannarino scenderanno in campo stasera (lunedì 13 marzo). I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sullo Stadium 3 dalle ore 19:00 italiane (le 11:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la partita di terzo turno tra Sinner e Mannarino garantendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.