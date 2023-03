Nazionale, Mancini su Retegui: “Ha le qualità che ci mancano, pensavamo rifiutasse la convocazione e invece…”

Roberto Mancini è stato ospite a ‘Supertele’ su Dazn dove ha commentato l’andamento del Napoli in Serie A: “Giocano benissimo, è una squadra che ha un calcio internazionale. Penso che ormai vadano liscio fino alla fine in tutte le competizioni. Hanno trovato un equilibrio incredibile, meritano tutto quello che stanno facendo fino ad oggi. In attacco sono fortissimi”.

Poi sulla Nazionale: “Spero che tutti quelli che in questo momento giocano meno, possano giocare di più e affermarsi. Raspadori? per noi è importante ma al di là dell’infortunio non gioca molto, anche Scamacca non gioca spesso, ma se i ragazzi giocano riescono a migliorare”. Il tecnico degli Azzurri ha poi aggiunto una considerazione sul neo convocato Mateo Retegui. “Lo stavamo seguendo da tempo, è un ragazzo giovane che da due anni gioca titolare nel campionato argentino. Ha delle qualità che in questo momento purtroppo ci mancano. Pensavamo che non volesse venire e invece ha detto subito sì e lo abbiamo convocato”.

Infine su Zaniolo ha affermato: “Quando un ragazzo è giovane può migliorare e diventare importante. Vale per Zaniolo come per altri ragazzi, non devono mai mollare e cercare sempre di migliorare. Fagioli e Miretti? Avranno un grande futuro in Nazionale anche se a centrocampo siamo coperti, abbiamo problemi in attacco e qualche problema in difesa”. Poi ha concluso: “Lamentarsi non serve a nulla, dobbiamo trovare delle soluzioni. È un dispiacere, ci sono tanti giovani bravi ma ogni allenatore e ogni club fa le sue scelte, dobbiamo trovare delle soluzioni e non è semplice”.