Risultati Totocalcio 11-12 marzo 2023: vincite, soldi e montepremi. Ecco chi ha vinto

I risultati, le vincite, i soldi ed il montepremi del Totocalcio delle partite che sono state disputate sabato 11 e domenica 12 marzo 2023. Ecco tutti i dettagli relativi agli esiti delle varie sfide previste nel sistema obbligatorio ed in quello opzionale ed i montepremi in palio nella formula 3, 5, 7, 11 e 13. Weekend molto fortunato per gli scommettitori, visto che si sono verificati ben sette 13. Di seguito tutte le indicazioni utili per sapere chi ha vinto e quanto potrebbe incassare grazie all’eventuale schedina vincente.

IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA

IL REGOLAMENTO DEL NUOVO TOTOCALCIO: ECCO COME FUNZIONA

I RISULTATI

OBBLIGATORI

1 Lecce – Torino 2

2 Werder Brema – Bayer Leverkusen 2

3 Villarreal – Betis X

4 Cosenza – Spal 1

5 Bologna – Lazio X

6 Hellas Verona – Monza X

7 Cremonese – Fiorentina 2

8 Napoli – Atalanta 1

OPZIONALI

9 Genoa – Ternana 1

10 Clermont – Lens 2

11 Roma – Sassuolo 2

12 Wolfsburg – Union Berlino X

13 Maiorca – Real Sociedad X

14 Celta Vigo – Rayo Vallecano 1

15 Ajaccio – Montpellier 2

16 West Ham – Aston Villa X

17 Nantes – Nizza X

18 Valencia – Osasuna 1

19 Siviglia – Almería 1

20 Newcastle Utd – Wolverhampton 1

VINCITE

FORMULA 3: 180 (8 euro a testa)

FORMULA 5: 109 (46 euro a testa)

FORMULA 7: 43 (231 euro a testa)

FORMULA 9: 7 (5.507 euro a testa)

FORMULA 11: 6 (31.557 euro a testa)

FORMULA 13: 7 (125.711 euro a testa)