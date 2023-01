Jannik Sinner da l’ultimo saluto a nonno Josef, colui che lo ha spinto verso il tennis sin da piccolo e che lo accompagnava a Sesto Pusteria per allenarsi. E’ venuto a mancare all’età di 91 anni, serenamente nel suo letto e circondato dai suoi cari, come riporta il necrologio in tedesco della famiglia Sinner. Jannik è appena rientrato da Melbourne dopo aver partecipato all’Australian Open.