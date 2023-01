Calciomercato: il presidente del Fluminense conferma l’interesse per Thiago Silva e Marcelo

Il presidente del Fluminense, Mario Bittencourt, ha confermato che il club desidera ingaggiare Thiago Silva e Marcelo al termine dei loro contratti. Silva, 38 anni, ha iniziato la sua carriera al Fluminense brasiliano, tornando al club nel 2006 per un periodo di tre anni prima di lasciare il segno nel calcio europeo con Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea. Anche le radici calcistiche del terzino Marcelo risalgono alla squadra brasiliana, con un solo anno in prima squadra prima di 15 anni carichi di trofei con il Real Madrid che si sono conclusi nel 2022. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto con le loro squadre alla fine della stagione e Bittencourt ha confermato che il club farà una mossa se non rinnoveranno rispettivamente con Chelsea e Olympiacos. “Stiamo aspettando la decisione di Thiago Silva con il Chelsea. Non sappiamo ancora se rinnoverà con te o meno. A seconda di queste informazioni, se si estende o meno, avvieremo delle discussioni per il suo ritorno al Fluminense. Vorremmo inserire anche Marcelo, ma è nella stessa situazione di Thiago Silva. Ha un contratto in Grecia fino a maggio”, ha dichiarato Bittencourt.