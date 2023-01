Manchester City-Arsenal, Guardiola ritrova Arteta: “Mi ha influenzato e reso un allenatore migliore”

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di FA Cup tra Manchester City e Arsenal. Tra i temi affrontati, i trasferimenti di Gabriel Jesus e Zinchenko, passati proprio da una sponda all’altra in estate: “Non credo sia stato un errore cederli all’Arsenal. Sono stati calciatori importanti per noi e sono felice per il loro successo, ma cercheremo di sconfiggerli“.

Il tecnico catalano non poteva poi non parlare di Arteta: “Non ho mai preteso che i miei assistenti fossero d’accordo con me. Sapevo che se gli avessero offerto una certa panchina in Premier lui non avrebbe mai rifiutato. Tutti hanno un sogno e lui ora è nella squadra che tifa. Ricordo che festeggiavamo insieme ogni gol segnato, tranne quelli contro l’Arsenal perché lui restava seduto in panchina“.

Guardiola ha poi concluso: “Mi bastò parlare mezz’ora con lui per capire che fosse la persona giusta per lavorare con me. Non ho dubbi sul fatto che mi abbia influenzato in maniera significativa, rendendomi un allenatore migliore“.