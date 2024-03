Sinner, la rincorsa al titolo parte da Kokkinakis o Giron. A Indian Wells rischia ancora Musetti, sorteggio intrigante per Sonego, Cobolli e Arnaldi

A Indian Wells Jannik Sinner andrà a caccia del secondo titolo 1000 in carriera e lo farà partendo dal secondo turno contro uno tra Marcos Giron e Tahnasi Kokkinakis. Nel tabellone del torneo saranno sei gli italiani impegnati, in attesa delle qualificazioni di Vavassori. Tutti gli azzurri hanno pescato avversari non semplici, ma la possibilità di portare l’intero blocco al secondo turno non è così remota.

Per il numero uno azzurro il possibile avversario del terzo turno dovrebbe essere uno tra Struff e Coric, prima di uno scontro con uno tra Shelton e Cerundolo. Tabellone, dunque, agevolato dalla terza testa di serie, che consentirà a Jannik di non trovare avversari top 10 prima dei quarti di finale. In questa fase, è probabile che dall’altra parte del campo ci sia uno tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. In semifinale, invece, i tifosi sognano un remake dello scorso anno contro Carlos Alcaraz, in quello che potrebbe essere un crocevia decisivo per il secondo posto del ranking ATP, ma non vanno sottovalutati Alexander Zverev o Alex De Minaur. In finale è atteso un possibile, ennesimo, scontro con Novak Djokovic, ma Medvedev, Rune e Hurkacz proveranno a rovinare la festa al campione serbo.

Il Tabellone completo

Lorenzo Musetti beneficerà del bye concesso alle prime 32 teste di serie (lui è la 26) ed esordirà contro uno tra Van De Zandschulp e Shapovalov, due avversari che, se in forma, non sarebbero semplici da gestire in questo momento per il carrarino, in piena crisi di risultati e lontano dalla sua forma migliore. Lorenzo Sonego, invece, affronterà Miomir Kecmanovic, che in questo torneo ha eliminato Berrettini agli ottavi nel 2022 ma, nell’ultimo mese, ha inanellato una serie di risultati non entusiasmanti tra Delray Beach, Los Cabos e Acapulco.

Matteo Arnaldi sogna in grande contro Luca Van Assche, in un primo turno che farà da preludio all’esordio nel torneo di Carlos Alcaraz. I due non si sono mai incontrati nel circuito e potrebbero dare spettacolo con l’obiettivo di andare a insidiare il percorso della testa di serie numero due. Sarebbe un secondo turno di altissimo livello anche quello di Flavio Cobolli, impegnato all’esordio contro Carballes Baena e possibile avversario di Daniil Medvedev. Spazio anche per Fabio Fognini, a cui è stata concessa una wild card. Per il sanremese sarà un primo turno infuocato contro Sebastian Baez, fresco campione di Rio e Santiago, ma avversario decisamente meno temibile sul cemento rispetto alla terra rossa sudamericana.

Tabellone benevolo per Nole: dopo il bye al primo turno, affronterà uno tra Vukic e un qualificato, prima di iniziare un percorso tutt’altro che impossibile fino a un quarto di finale contro Hurkacz o Ruud. Molto meno agevole il sorteggio di Alcaraz che, dopo l’esordio con Arnaldi o Van Assche, dovrebbe incontrare Auger Aliassime, certo non un cliente comodo in una fase iniziale, prima di imbattersi in Khachanov o Jarry e, come se non bastasse, affrontare un quarto con Zverev o De Minaur.

Occhi puntati su Rafa Nadal, finalmente di ritorno in campo in un torneo di questo livello, che avrà un primo turno già complicatissimo contro Milos Raonic e, qualora dovesse riuscire a superarlo, si troverebbe ad affrontare Holger Rune. Un altro primo turno da non perdere d’occhio sarà quello tra Stan Wawrinka e Tomas Machac, che si preannuncia ricco di colpi da applausi.