F1, nuova accusa per Ben Sulayem: avrebbe cercato di non certificare il circuito di Las Vegas

Nuove accuse nei confronti di Mohammed Ben Sulayem. BBC Sport sostiene che il presidente della Fia avrebbe cercato di non far omologare la pista di Las Vegas per la gara andata in scena nella scorsa stagione. Un’accusa che si aggiunge alla notizia uscita ieri sull’indagine della commissione etica per la presunta ingerenza sul risultato del Gran Premio d’Arabia Saudita 2023. Secodo quanto afferma un informatore, un uomo per conto del presidente Fia avrebbe fatto pressioni affinché venissero trovati dei problemi così da non certificare il circuito prima del weekend di gara e ritirare la licenza. Ma i delegati Fia non riscontrarono difetti tali da non dare il via libera e così la pista fu omologata.