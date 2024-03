F1 GP Arabia Saudita 2024, Vasseur: “Lavorato nella giusta direzione, ci aspettiamo di essere tra i migliori”

A pochi giorni dalla gara inaugurale in Bahrain vinta da Max Verstappen, il circus della F1 si sposta a Jeddah, in Arabia Saudita, per il secondo appuntamento del Mondiale 2024. “Charles e Carlos si sono sempre trovati a proprio agio tra i muretti della Jeddah Corniche e mi aspetto di essere ancora tra i migliori, seppure in un gruppo di nuovo caratterizzato da valori serratissimi, e in condizione di giocarci risultati importanti con entrambi i piloti tanto in qualifica che in gara”, dichiara Frederic Vasseur, team principal della Ferrari.

“La prima gara della stagione ci ha confermato che abbiamo lavorato nella giusta direzione durante l’inverno – sottolinea – A Sakhir abbiamo visto che in qualifica i valori sono ravvicinatissimi, mentre il divario da Max Verstappen in gara è ancora rilevante. È importante però che siamo riusciti a ridurlo rispetto allo scorso anno, e questo rappresenta un buon punto di partenza”. “Siamo attesi da un banco di prova completamente differente e vogliamo verificare che quanto di buono la SF-24 ha mostrato in queste prime settimane sia confermato anche su un tracciato così diverso – aggiunge Vasseur – La pista si caratterizza per un asfalto molto liscio, al punto che il degrado gomme dovrebbe essere trascurabile, e troveremo per la prima volta dei curvoni da alta velocità che metteranno in luce gli aspetti di carico ed efficienza aerodinamica delle vetture”.