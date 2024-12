Non è un periodo semplice in casa Juventus, anche e soprattutto a causa dei recenti risultati poco esaltanti fatti dai bianconeri.

Se la straordinaria vittoria ottenuta contro il Manchester City sembrava aver riportato alle stelle il morale, il pareggio ottenuto in extremis contro il Venezia ha riaperto ferite importanti. Tanti i mugugni, i cori e i malumori dei tifosi presenti allo Stadium, che per la seconda volta di fila hanno visto la squadra di Thiago Motta trovare il gol del pari solo nei secondi finali tra le mure amiche. Contro il Bologna era stato Mbangula a siglare il 2-2 dopo essere stati sotto 2-0, contro il Venezia ci ha pensato Dusan Vlahovic su calcio di rigore ad evitare la sconfitta.

Proprio Dusan Vlahovic al termine del match è stato uno dei più contestati, e l’attaccante serbo è stato tra i grandi protagonisti del battibecco avvenuto sotto la curva con i tifosi bianconeri. Dopo il triplice fischio che ha portato il quarto pareggio consecutivo in campionato per la Juventus, infatti, c’è stato un vero e proprio scontro tra Vlahovic e alcuni tifosi. Secondo la ricostruzione fatta da Sky Sport a fine partita, il serbo avrebbe reagito ad alcuni cori fatti dai tifosi contro la squadra, oltre ai fischi arrivati dalla curva. Vlahovic ha risposto ai supporters bianconeri, che a loro volta hanno fatto dei cori direttamente contro l’attaccante bianconero, che si è girato ed è andato via dal gruppo.

I cori sono prima cessati e poi ripartiti, con Vlahovic che ha alzato il pollice verso i tifosi in maniera apparentemente provocatoria. I leader del gruppo, da Danilo a Pinsoglio, hanno provato a calmare il serbo, visibilmente adirato per la situazione.

Vlahovic risponde ai tifosi: il messaggio sui social

Ci si aspettava un messaggio da parte di Dusan Vlahovic per i tifosi e questo è prontamente arrivato tramite una stories pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram dall’attaccante.

“Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire UNITI tutti insieme. Fino alla fine“.

Un messaggio che serve per riportare il sereno in casa Juventus, in un momento in cui soprattutto in campionato la situazione non è delle migliori. Il rigore segnato da Vlahovic ha evitato la sconfitta, mantenendo l’imbattibilità in campionato, ma i dieci pareggi in sedici partite di Serie A iniziano ad essere troppi, soprattutto per un gioco che stenta ad arrivare.