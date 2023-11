F1 GP Las Vegas, Jacques Villeneuve si sposa nella cappella del paddock

Matrimonio glamour nel paddock di Las Vegas per Jacques Villeneuve. Nella suggestiva cornice motoristica, il campione del mondo del 1997 si è sposato con la sua compagna, Giulia Marra, dalla quale ha avuto una figlia lo scorso maggio. A fare da testimone Jock Clear, ingegnere di Villeneuve ai tempi della Williams. L’iniziativa è stata organizzata presso il circuito del Gran Premio di Formula Uno, dove è stata allestita una cappella per consentire le nozze per la modica cifra di 175 dollari, all’interno di un pacchetto denominato “Race to the altar”, “Corsa all’altare”. E anche l’ex pilota canadese ne ha approfittato, regalandosi, a prescindere dalle opinioni, un matrimonio tutt’altro che banale.