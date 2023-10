Arnaldi-Struff in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Matteo Arnaldi affronterà Jan-Lennard Struff al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Prosegue l’ottimo momento di forma del tennista sanremese, che dopo il secondo turno a Pechino (in cui ha sfiorato la vittoria contro Jarry, non sfruttando svariati match point) ha superato un turno anche a Pechino. Arnaldi ha infatti superato in rimonta l’australiano Popyrin, prendendosi la rivincita di Umago e proseguendo il suo cammino nel penultimo Mille stagionale. E guai a porsi limiti perché il suo prossimo avversario sarà il tedesco Struff, ventunesima testa di serie, che è rientrato da poco dopo un lungo infortunio e non è ancora al 100%. Struff ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno al Challenger di Bergamo, ma il match si prospetta molto equilibrato.

