Highlights e gol Crystal Palace-Manchester City 0-1: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 2

Il video dei gol e degli highlights di Crystal Palace-Manchester City 0-1, match valevole per la ventisettesima giornata della Premier League 2022/2023. Successo di misura per i citizens, che espugnano Selhurst Park grazie a un rigore trasformato a un quarto d’ora dal 90′ da Erling Haaland, che torna al gol dopo il digiuno contro il Newcastle nell’ultimo turno. La squadra di Guardiola resta dunque in scia dell’Arsenal e arriva nel migliore dei modi all’appuntamento di Champions League contro il Lipsia.