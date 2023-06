Messico, esonerato dopo appena sette partite il ct Cocca

È durata appena sette partite l’esperienza di Diego Cocca sulla panchina del Messico. La Federcalcio messicana ha infatti comunicato di averlo esonerato a causa di una serie di risultati deludenti, su tutti la sconfitta per 3-0 contro gli Usa nella semifinale di Concacaf Nations League. “La cosa naturale sarebbe aspettare la fine della Gold Cup, ma non c’è tempo, quindi vi informo che ho preso la decisione di rescindere il contratto di Diego Cocca e del suo assistente staff tecnico“, ha dichiarato il presidente della federazione Juan Carlos Rodriguez in un video pubblicato dalla federazione. Subentrato a Gerardo Martino lo scorso febbraio, Cocca saluta dunque con un bilancio di tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Il Messico si ritrova invece senza allenatore a pochi giorni dall’inizio della Concacaf Gold Cup.