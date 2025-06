Per Jannik Sinner non è un momento semplice: dopo la finale persa al Roland Garros, è arrivata anche l’eliminazione ad Halle a cui ha fatto seguito questo messaggio.

Jannik Sinner non ha superato il secondo turno all’ATP di Halle dove, ad accedere ai quarti dopo aver avuto la meglio, è stato Aleksandr Bublik. Il livello dovrà necessariamente crescere a Wimbledon, motivo questo per il quale in n.1 del mondo ha preso una decisione netta. Ecco il suo messaggio via social.

Sinner e il messaggio dopo l’eliminazione di Halle

Jannik Sinner ha affidato a ‘Instagram’ il suo messaggio dopo l’eliminazione da Halle contro Bublik. L’italiano ha perciò scritto: “Non tutti i giorni vanno come vorresti, e questo fa parte del gioco. Grazie all’ATP 500 di Happe e a tutti i miei fan per il supporto. Congratulazioni a Bublik. Ora mi prendo qualche giorno di riposo prima di Wimbledon“. Servirà infatti: “Una settimana per resettare e prepararmi. Ci vediamo presto”.

Bisogna superare un momento complicato e le scorie della finale persa contro Alcaraz al Roland Garros. Proprio per questo motivo l’altoatesino ha deciso di prendersi il tempo di una settimana per recuperare le energie mentali che servono prima di scendere in campo nello Slam londinese.