Le strade dell’Inter e di Hakan Calhanoglu potrebbero dividersi, ma fondamentale sarà la volontà del calciatore turco di ritornare o meno in patria, al Galatasaray.

Il Galatasaray ha puntato Hakan Calhanoglu: il presidente del club giallorosso, nelle scorse ore, ha ribadito di volere portare il giocatore turco in patria a Istanbul. “E’ la luce dei nostri occhi, ci ho parlato al telefono”, ha detto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Ma la trattativa è tutt’altro che vicina alla sua conclusione. Questo perché, come riportano fonti turche, in particolare Sporx, il Galatasaray avrebbe fatto sapere al giocatore ch non è possibile per loro sostenere le cifre richieste dall’Inter. Ecco perché la società si aspetta un passo in avanti proprio da parte del giocatore.

La strategia del club e la volontà del giocatore

La strategia del Gala sarebbe, quindi, quella di lavorare “ai fianchi” l’Inter, anche con il supporto della volontà del giocatore. Dal canto suo, il club nerazzurro, che non vorrebbe privarsi di un giocatore fondamentale come il turco, attende proprio una sua presa di posizione in merito. E di certo, comunque vada, non intende fare sconti.

Il Galatasaray, che, nel frattempo, ha annunciato l’arrivo di Leroy Sané, sta insistendo anche con il Napoli per Victor Osimhen. Ma, in questo caso, a dover abbassare le pretese dovrà essere il centravanti nigeriano, che guadagna 12 milioni di euro l’anno.