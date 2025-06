Tennis, continua la striscia di vittorie per Errani e Paolini: volano in finale nel doppio al WTA di Berlino.

Terza finale consecutiva aggiudicata dopo Roma e Parigi per le due tenniste, che domenica avranno la possibilità di portare a casa il WTA 500 di Berlino. Una vittoria più particolare del solito però per la coppia di italiane, che superano la semifinale con un po’ di fortuna.

Striscia vincente per Errani e Paolini che continua ad allungarsi, arrivando a 14 vittorie consecutive. Numeri straordinari nel doppio per le tenniste italiane, che raggiungono così la terza finale consecutiva dopo gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, occasioni dalle quali sono sempre uscite vincenti. A portare stavolta le due in finale però, è stato il ritiro di una delle avversarie. Di seguito i dettagli.

WTA di Berlino, Errani e Paolini passano in finale nel doppio: vittoria a tavolino per le azzurre

Quattordicesima vittoria consecutiva che arriva in questo caso grazie al ritiro di una delle avversarie. Paula Badosa, una delle avversarie insieme a Jabeur, è stata di fatto costretta al forfait a causa di un problema fisico accusato nel singolare contro Whang.

Volano così Jasmine Paolini e Sara Errani in finale, la terza consecutiva dopo le vittorie degli Internazionali di Roma e del Roland Garros. Un 2025 ricco di titoli per le due tenniste, che avranno la possibilità di aggiungere alla bacheca il quarto titolo dell’anno contro una delle due coppie Muhammad-Schuurs e Mihailikova-Nicholls.