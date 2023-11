Sinner-Djokovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Novak Djokovic nell’ultimo atto delle ATP Finals di Torino 2023 (cemento indoor). A partire favorito secondo le quote dei bookmakers sarà il serbo, che conduce il bilancio dei precedenti per 3-1. L’unico successo dell’altoatesino, tuttavia, è arrivato proprio questa settimana. Sinner, infatti, ha sconfitto Djokovic in tre set nel secondo incontro della fase a gironi. Motivo per cui la finalissima si presta a qualsiasi risultato.

Entrambi arrivano da due grandi vittorie in semifinale. L’allievo del duo formato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill ha sconfitto in tre set il russo Daniil Medvedev mentre il ventiquattro volte campione Slam ha estromesso dal torneo lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’esperienza è dalla parte di Djokovic, che ha nel mirino il suo settimo titolo di ‘Maestro’. Sinner, tuttavia, non parte battuto, deciso come non mai a regalarsi il titolo più prestigioso della sua giovane vita tennistica.

Sinner e Djokovic scenderanno in campo oggi (domenica 19 novembre). I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 18.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che detiene i diritti televisivi del Master di fine anno e monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). I telespettatori, inoltre, potranno seguire la partita in chiaro su Rai 2. Garantita anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuitamente su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Sinner e Djokovic in terra piemontese attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, infine, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.