Sinner batte ancora Alcaraz: “Contento della mia prestazione, una delle mie migliori partite”

“Questo match è sicuramente al top tra quelli più importanti che ho giocato e quindi sono ovviamente sono molto contento della mia prestazione”. Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria in due set in semifinale contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz (quarto successo in sette incroci) al torneo Atp 500 di Pechino 2023: “Ogni partita contro di lui è molto dura, giochiamo entrambi alla grande, rispettandoci molto. Quando ci affrontiamo cerchiamo di stare vicini al nostro limite e oggi ho giocato un po’ meglio nei momenti importanti. Il secondo set l’ho vinto 6-1, ma lui ha avuto tante occasioni per rimontare e io ho cercato di rimanere concentrato. Ovviamente il primo è stato più frenetico, e ha richiesto ancora più attenzione dal punto di vista mentale”. E ancora: “Penso che sia andata molto bene. Per lo più ho cercato di rimanere aggressivo, perché quando ha molto tempo lui gioca davvero bene e in modo davvero aggressivo”.

Sull’importanza del servizio contro Medvedev: “Di sicuro sarà importante. Il servizio è importante in ogni partita che giochi. Qui le palle sono piuttosto lente. Sicuramente provo a cambiare un paio di cose perché contro di lui non ho mai vinto. Sarà una sfida enorme per me, ma non vedo l’ora, no? Ho un’altra possibilità di giocare contro di lui, spero che domani potrò mostrare del buon tennis. Ovviamente il servizio è molto importante. Anche come gioco da fondo campo. Ci saranno molti rally lunghi. Vediamo come va. Sono felice ed emozionato di giocare ancora una volta contro di lui”.

E sul fatto di divenire numero quattro Atp: “Prima di tutto, penso che sia sicuramente un grande risultato. D’altro canto sono più orgoglioso di come ho migliorato il livello quest’anno, soprattutto a livello mentale. Ritengo di aver giocato un tennis davvero coerente durante tutto l’anno. Quando lo fai, si ottengono anche molti punti per la classifica e tutto il resto. Numero 4 al mondo è davvero bello, ma soprattutto domani ho una finale da giocare e spero di poter giocare un buon tennis, essere molto concentrato. Speriamo che sia una buona giornata”.