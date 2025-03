Come un fulmine a ciel sereno, arriva direttamente da Jasmine Paolini un annuncio certamente inaspettato, che per certi versi ha del clamoroso, ovvero quello della fine del rapporto di lavoro con coach Renzo Furlan. È stata la stessa numero uno d’Italia, tramite un post pubblicato sui suoi canali social, a salutare e ringraziare Furlan per i 10 anni vissuti insieme sul circuito e che sono giunti al termine con il WTA 1000 di Miami che si è appena concluso.

Il messaggio di Jasmine Paolini

“Dopo 10 anni straordinari insieme, voglio dire un enorme grazie a Renzo Furlan per tutto quello che ha fatto per me. Abbiamo fatto un viaggio straordinario, abbiamo condiviso momenti indimenticabili, tra cui un incredibile 2024, la finale a Wimbledon e al Roland Garros, l’oro olimpico a Parigi. E anche nel 2025 siamo partiti alla grande”, ha scritto la finalista di Roland Garros e Wimbledon.

“Renzo è stato una parte fondamentale della mia crescita, sia come giocatrice che come persona – prosegue Jasmine nel suo messaggio – Tutto quello che ho imparato da lui mi accompagnerà sempre e continuerà a guidarmi nel futuro, e resterà comunque una persona importante in questo nuovo capitolo. Sono profondamente grata per il tempo che mi ha dedicato, per le sue energie e per tutti i sacrifici fatti, spesso lontano da casa e dalla sua famiglia. Provo per lui una grande riconoscenza e un immenso rispetto, per la professionalità, la passione e i valori che mi ha trasmesso in tutti questi anni. Renzo, ti sono davvero grata per tutto. Ti auguro il meglio per ciò che verrà!”.

10 anni di lavoro verso un 2024 indimenticabile

Dieci anni di lavoro verso il successo, come ha sottolineato Jasmine Paolini nel suo messaggio. Un rapporto di collaborazione nato nel 2016 per poi diventare full-time dopo la pandemia. Un processo di crescita graduale, come testimoniato dai risultati e dal ranking. Uno step alla volta, dal primo titolo conquistato nel 2021 sul cemento di Portoroz, all’ingresso in top-50 e poi in top-30 verso quello che è stato un 2024 che rimarrà per sempre nella storia del tennis femminile italiano. Il trionfo a Dubai su Kalinskaya in finale, le due finali Slam in singolare a Roland Garros e Wimbledon, l’ingresso in top-10 e poi in top-5, l’oro olimpico e i tanti altri successi in coppia con Sara Errani. Trionfi che certificano quanto siano stati proficui questi anni di collaborazione tra Jasmine e l’ex top-20 ATP.