L’avventura del francese in bianconero, seppur non in Serie A, potrebbe concludersi al termine della stagione, anche in caso di qualificazione in Champions

Alla Juve c’e il caso Kolo Muani. Preso a gennaio e partito fortissimo, con 5 gol nelle prime tre partite di Serie A, l’attaccante francese si è fatto travolgere dai problemi della squadra e perso lo smalto e l’incisività iniziale. Sembrava aver dato un nuovo volto alla squadra di Motta, invece è stato un bluff.

L’avvento di Tudor rischia di peggiorare la situazione e cambiare il suo futuro

Tudor è un estimatore di Vlahovic e non a caso lo ha subito schierato titolare nella prima uscita ufficiale da allenatore bianconero, contro il Genoa sconfitto 1-0 grazie alla rete di Yildiz. E Kolo Muani? In panchina per tutto il tempo, a conferma del ribaltamento delle gerarchie: ora è dietro il serbo.

Giuntoli ha una bozza di accordo con il PSG per il rinnovo del prestito dell’ex Eintracht, con annesso obbligo di riscatto. Ma per la chiusura dell’affare, la condizione è la qualificazione in Champions League, obiettivo che per questa Juve non è affatto scontato.

Kolo Muani, andata senza ritorno alla Juve

Ma i piani per Kolo Muani potrebbero essere stravolti proprio dalla scelta di Tudor di affidare la maglia da titolare a Vlahovic. Se Locatelli e compagni arrivassero quarti e il tecnico croato venisse confermato in panchina, ecco che Giuntoli potrebbe decidere di lasciar andare il francese stralciando la bozza di intesa coi parigini.

Oppure potrebbe essere lo stesso vice campione del mondo a optare per un trasferimento altrove, dove poter essere ancora un protagonista.

Idea per il Napoli e ‘carta’ per Osimhen

Per Kolo Muani potrebbe muoversi Manna, vale a dire il Napoli chiamato a rinforzare il proprio reparto avanzato in vista del ritorno in Champions. E delle possibilissime partenze di Raspadori e Simeone.

Kolo Muani potrebbe essere adattato benissimo nel 4-3-3 di Conte, come nel 3-5-2 giocando in coppia con Romelu Lukaku. Il tecnico azzurro apprezza il transalpino e, ammesso che rimanga, potrebbe spingere per il suo arrivo a Castelvolturno.

I rapporti col PSG sono ottimi, vedi l’affare Kvaratskhelia, per questo si potrebbe aprire la strada per un prestito con diritto. Come circolato qualche settimana fa, il club dell’emiro potrebbe in realtà anche offrire Kolo Muani come contropartita in un eventuale affare Osimhen, ‘pallino’ del Ds Campos.