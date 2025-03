È stato confermato oggi il più grande aumento di montepremi nella storia della Professional Darts Corporation. Il campione mondiale di freccette del 2026 si aggiudicherà infatti un premio record di 1 milione di sterline, il doppio rispetto a quanto Luke Littler ha ricevuto a gennaio per aver vinto l’ultima edizione del torneo. Il prize money totale dell’eveento sarà di circa 5 milioni di sterline, con un tabellone che verrà anch’esso ampliato da 96 a 128 giocatori.

Il direttore esecutivo Porter: “Uno degli sport più richiesti”

“Il premio da 1 milione di sterline per il campione del mondo riflette la posizione delle freccette come uno degli sport più emozionanti e richiesti al mondo e il totale storico attirerà giustamente i titoli dei giornali come il più grande premio mai pagato nello sport. Tuttavia, l’aumento del premio annunciato oggi dimostra il nostro impegno nell’aumentare il potenziale di guadagno per i giocatori a tutti i livelli all’interno del sistema Pdc. L’ampliamento dei campi dei giocatori per il World Darts Championship e il Grand Slam of Darts offrirà più opportunità che mai ai giocatori di tutto il mondo di partecipare agli eventi Pdc trasmessi in televisione”. Così il direttore esecutivo del Pdc Matt Porter.

“L’incredibile crescita del Pdc negli ultimi anni ha visto le freccette raggiungere livelli mai visti prima sia in termini di opportunità di gioco che di interesse globale. Questo è un momento enorme per tutti i giocatori con l’ambizione di raggiungere l’apice dello sport”, ha aggiunto Porter.

Littler: “Il prossimo passo”

Già nel corso delle ultime settimane si era parlato molto di premi record nel mondo delle freccette, con il 18enne Littler che ha contribuito in maniera significativa alla crescita dello sport durante l’ultimo anno e mezzo, ovvero da quando era salito alla ribalta già durante i Championships del 2024. “Sono state 500.000 sterline per gli ultimi anni, ma penso che sia il prossimo grande passo per noi giocatori”, aveva affeermato di recente Littler quando gli è stato chiesto della possibilità che il vincitore del campionato mondiale ricevesse un assegno da 1 milione di sterline.

Il World Grand Prix, le finali del Players Championship, l’European Championship e l’UK Open vedranno tutti i loro montepremi aumentare insieme alla World Cup of Darts e alla World Series of Darts. Al di fuori del tour professionistico, il PDC ha aumentato i suoi finanziamenti per il Challenge Tour, il Development Tour e i suoi eventi Women’s Series. Nel complesso, il montepremi del Pdc nel 2026 salirà di 7 milioni di sterline rispetto alle cifre di quest’anno.