In casa Juventus sono settimane decisive per il futuro. Il club bianconero è immerso in un nuovo processo di rinnovamento, iniziato con l’arrivo di Damien Comolli e proseguito con l’addio dopo solamente due stagioni di Cristiano Giuntoli. I prossimi giorni saranno cruciali per capire chi completerà il quadro dirigenziale, ancora privo di un Direttore Sportivo.

Il nuovo Direttore Generale bianconero supportato da Giorgio Chiellini avrà il compito di far rinascere la Juventus dopo l’ennesima stagione non all’altezza, con l’obiettivo di tornare a primeggiare nel minor tempo possibile. Intanto, la prima decisione di Comolli sembra essere arrivata e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma sul rinnovo di contratto.

Juventus, incontro tra Tudor e Comolli: obiettivo rinnovo fino al 2027

Dopo il primo incontro avvenuto la scorsa settimana, Igor Tudor e Damien Comolli torneranno a sedersi allo stesso tavolo per approfondire strategie, visioni e soprattutto le mosse imminenti del mercato

Il dialogo tra i due è partito con il piede giusto fin dai primi momenti e, come confermato dal nuovo Direttore Generale bianconero nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’allenatore croato guiderà la squadra anche dopo il Mondiale per Club e siederà sulla panchina della Juventus anche nella prossima stagione:

Voglio confermare che Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione. Ho già chiarito questo a lui e stiamo lavorando insieme. Siamo un grandissimo club e ci sono tante speculazioni, ma voglio ribadire che Tudor rimarrà il nostro allenatore.

Diventato in breve tempo il punto di riferimento per lo spogliatoio, Tudor si è guadagnato grazie alla qualificazione in Champions League la conferma sulla panchina bianconera. Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, andrà in scena un nuovo incontro tra Comolli e l’allenatore croato. Le parti si incontreranno per discutere sul tema rinnovo, con la possibilità di prolungare il contratto di Tudor fino al 2027 (attualmente in scadenza nel 2026).

