Sabine Lisicki tornerà in campo dopo il parto: l’ex finalista di Wimbledon ha quasi 35 anni

L’ex finalista di Wimbledon Sabine Lisicki ha intenzione di tornare al tennis dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, ma non ci sarà fretta di tornare in campo. La 34enne tedesca non gioca da dicembre: il bambino nascerà in autunno ma lei tornerà quando si riterrà pronta. “Tornerò. Voglio ottenere il massimo. Quando tornerò, voglio farlo correttamente. Ho ancora così tanta passione per questo sport in me. I miei standard sono ancora molto alti e non voglio tornare se non sono pronta“, ha detto.

Lisicki raggiunse la finale di Wimbledon nel 2013, quando perse contro Marion Bartoli, dopo aver battuto negli ottavi l’allora numero uno al mondo Serena Williams. È costantemente scesa nel corso degli anni, scivolando dal best ranking in 12esima posizione fino all’attuale numero 445, e il suo quarto e finora ultimo titolo in carriera risale a novembre 2014. Lisicki ha detto che le ci è voluto del tempo per abituarsi alla gravidanza e ha definito la stanchezza e la malattia i suoi maggiori problemi.