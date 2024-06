Wimbledon 2024, le teste di serie maschili e femminili: l’elenco completo

Lo slam più atteso dell’anno si avvicina: il torneo di Wimbledon 2024 prenderà il via lunedì 1 luglio, mentre già oggi, lunedì 24 giugno, si è alzato il sipario sul tabellone di qualificazione. In attesa di conoscere tutti i partecipanti, le teste di serie sono già delineate. A livello maschile il numero 1 sarà Jannik Sinner, in vetta al ranking dopo il Roland Garros e reduce dal primo titolo sull’erba vinto ad Halle. Non sarà però l’unica testa di serie azzurra, perché grazie all’exploit nel torneo del Queen’s, anche Lorenzo Musetti si è assicurato un posto tra i primi 32, precisamente il numero 25. Il numero due sarà Novak Djokovic, che sull’erba londinese farà il suo rientro in campo dopo l’infortunio patito a Parigi; alle sue spalle c’è il campione in carica Carlos Alcaraz, seguito da Alexander Zverev.

A livello femminile invece, la numero 1 sarà ovviamente Iga Swiatek, dominatrice del ranking Wta ma che a Wimbledon non è mai andata oltre ai quarti di finale, raggiunti nella passata edizione. Numero 2 del seeding sarà Coco Gauff: anche lei però non ha un buon rapporto con la superficie, e cercherà di migliorare il quarto turno, suo miglior risultato a Londra finora. Alle sue spalle ci saranno Aryna Sabalenka e Elena Rybakina, due che invece si trovano alla grande sull’erba: la bielorussa è semifinalista in carica, mentre la moscovita che gareggia per il Kazakhistan ha vinto lo slam nel 2022. Testa di serie numero 6 la campionessa in carica Marketa Vondrousova, davanti alla prima e unica testa di serie italiana, ovvero Jasmine Paolini. La classe ’96 azzurra sarà la numero 7 del seeding e non difende punti, dal momento che non ha mai superato il primo turno in carriera.

LE TESTE DI SERIE MASCHILI DI WIMBLEDON

Jannik Sinner (ITA) Novak Djokovic (SRB) Carlos Alcaraz (ESP) Alexander Zverev (GER) Daniil Medvedev (RUS) Andrey Rublev (RUS) Hubert Hurkacz (POL) Casper Ruud (NOR) Alex De Minaur (AUS) Grigor Dimitrov (BUL) Stefanos Tsitsipas (GRE) Tommy Paul (USA) Taylor Fritz (USA) Ben Shelton (USA) Holger Rune (DEN) Ugo Humbert (FRA) Felix Auger Aliassime (CAN) Sebastian Baez (ARG) Nicolas Jarry (CHL) Sebastian Korda (USA) Karen Khachanov (RUS) Adrian Mannarino (FRA) Alexander Bublik (KAZ) Alejandro Tabilo (CHL) Lorenzo Musetti (ITA) Francisco Cerundolo (ARG) Tallon Griekspoor (NED) Jack Draper (GBR) Frances Tiafoe (USA) Tomas Martin Etcheverry (ARG) Mariano Navone (ARG) Zhizhen Zhang (CHN)

LE TESTE DI SERIE FEMMINILI DI WIMBLEDON