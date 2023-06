Sabalenka-Muchova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Karolina Muchova nella prima semifinale femminile del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. La regina degli Australian Open e di Madrid è la maggiore indiziata per raggiungere l’ultimo atto di sabato. Nella capitale francese sta mostrando dei picchi di gioco elevatissimi e deve ancora perdere un singolo set in tutto il torneo. Partirà ampiamente favorita contro la ceca, contro cui ha vinto l’unico precedente andato in scena sul cemento outdoor (Zhuhai 2019).

La nativa di Olomouc, tuttavia, non partirà totalmente battuta. Al primo turno ha posto fine alla corsa della top ten greca Maria Sakkari mentre ai quarti di finale ha sbarrato la strada alla russa Anastasia Pavlyuchenkova, finalista su questi campi nel 2021. Ci vorrà un’impresa, però, per tentare di estromettere Sabalenka, autentica dominatrice del circuito femminile in questi primi cinque mesi abbondanti di stagione. In palio per la vincitrice la finale contro una tra la polacca Iga Swiatek oppure la sorprendente brasiliana Beatriz Haddad Maia.

Sabalenka e Muchova scenderanno in campo oggi (giovedì 8 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come secondo e penultimo incontro di giornata sul Court Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la prima semifinale femminile tra Sabalenka e Muchova garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.