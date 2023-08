Rybakina-Kasatkina stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Elena Rybakina se la vedrà contro Daria Kasatkina nei quarti di finale del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La kazaka sta dimostrando di non aver accusato il colpo per non essere riuscita a difendere con successo il titolo vinto lo scorso anno a Wimbledon. Sul suolo canadese, infatti, sono prontamente due vittorie pesanti rispettivamente ai danni delle due americane Jennifer Brady e Sloane Stephens. Partirà favorita anche contro la russa, riuscita ad approfittare di un tabellone privo di ostacoli insormontabili per guadagnarsi l’accesso tra le migliori otto giocatrici. Il bilancio degli scontri diretti, tuttavia, sorride proprio a Kasatkina (2-1), che in passato ha sempre dimostrato di far penare Rybakina a causa della propria solidità in difesa. La potenza della numero quattro del ranking mondiale, tuttavia, potrà fare la differenza ai fini del successo finale.

Rybakina e Kasatkina scenderanno in campo oggi (venerdì 11 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo incontro della giornata sul Court Central. Prima di loro andrà in scena il penultimo quarto di finale, programmato con inizio non prima delle ore 01.00 italiane (le 19.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Rybakina e Kasatkina fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.