Bencic-Samsonova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Belinda Bencic se la vedrà contro Liudmila Samsonova nei quarti di finale del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La svizzera è reduce dalla vittoria in rimonta ai danni dell’acciaccata ceca Petra Kvitova, giustiziera della nostra Camila Giorgi al secondo turno. Davanti a lei la russa, che si è aggiudicata la battaglia contro la bielorussa Aryna Sabalenka. Il bilancio dei precedenti vede Samsonova in ampio vantaggio per 3-1. Secondo le quote dei bookmakers, tuttavia, sarà Bencic a partire leggermente favorita. In palio per la vincitrice c’è una semifinale contro una tra la kazaka Elena Rybakina oppure l’altra russa Daria Kasatkina.

Bencic e Samsonova scenderanno in campo nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 agosto. Le due giocatrici sono pianificate come penultimo incontro della giornata sul Court Central con inizio fissato non prima delle ore 01.00 italiane (le 19.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Bencic e Samsonova fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.