Sinner-Monfils stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Jannik Sinner affronterà Gael Monfils nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena nella città nordamericana dal 7 al 13 agosto. Facile qualificazione ai quarti per il nostro numero uno, che non è neanche dovuto scendere in campo contro Andy Murray e ora si ritrova di fronte un altro veterano del circuito per cercare di raggiungere la semifinale e una possibile ennesima sfida contro Carlos Alcaraz. Jannik e Gael si sono già affrontati diverse volte nel corso degli ultimi anni, soprattutto durante le prime apparizioni dell’azzurro sul circuito. Ad Anversa nel 2019 arrivò la prima vittoria contro un top-10 per Sinner, in grado di battere il francese in altre due occasioni su tre sempre tra il 2019 e il 2021.

Sinner e Monfils si sfideranno oggi, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 agosto, come 2°match dall’01:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e e tutto il torneo nordamericano, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.