Ruud-Cerundolo stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Casper Ruud se la vedrà contro Francisco Cerundolo nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il norvegese, storicamente sempre a proprio agio nella Capitale, è tornato a mostrare un buon livello dopo alcuni tornei in ombra. Non sarà facile per lui contro l’argentino. Quest’ultimo è galvanizzato dopo aver eliminato in rimonta l’idolo di casa Jannik Sinner. Le quote dei bookmakers sono in equilibrio.

Ruud partirà leggermente favorito ma negli scontri diretti conduce il giocatore albiceleste (2-1), che si è aggiudicato proprio i due disputati sul rosso. L’ultimo loro confronto è stato recente ovvero a fine aprile negli ottavi di finale di Barcellona. Per entrambi la grande occasione di raggiungere la semifinale in uno degli eventi più prestigiosi della stagione tennistica. Nel penultimo atto, poi, il vincitore se la vedrebbe contro il serbo Novak Djokovic oppure il giovane danese Holger Rune.

Ruud e Cerundolo scenderanno in campo oggi (mercoledì 17 maggio). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 19.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Ruud e Cerundolo fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.