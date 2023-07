Nazionale, incontro Gravina-Mancini per progettare il futuro: i dettagli

L’Italia continuerà ancora con Roberto Mancini alla guida della nostra Nazionale. Il futuro con l’allenatore ex Inter e Manchester City è stato in parte programmato anche nel pomeriggio di lunedì 3 luglio quando Mancini ha incontrato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

In quel della sede della FIGC a Roma si è svolto un incontro fra Gravina e Mancini per parlare di futuro della Nazionale Italiana. Il CT è arrivato alle 17.30 circa e si è fermato in sede fino alle 19.00 all’incirca, con l’obiettivo di rendere sempre più collegate le Under e la Nazionale maggiore affinché il lavoro non si esaurisca con il solo risultato sportivo. Non sarà l’unico incontro che ci sarà da qui a stretto giro di posta con Gravina, in quanto Mancini vuole fare forza sui raduni più frequenti e sul progetto delle Nazionali Giovanili per alzare il tasso tecnico delle selezioni azzurre.