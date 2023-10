Rublev perde a Shanghai: Sinner rimane numero 4 in classifica Atp

La sconfitta di Rublev in finale contro Hurkacz fa sorridere il popolo italiano ed in particolare Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, infatti, dopo la sconfitta del russo rimane saldamente al quarto posto della classifica ATP. L’italiano consolida il suo quarto posto, rimanendo comunque sicuro di esserci alle prossime ATP Finals di Torino.

Rublev invece ancora dovrà guadagnarsi la qualificazione, anche se è molto vicina anche per il russo. Rublev è comunque ad un passo dal diventare il quinto sicuro partecipante al torneo, dopo Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Sinner. Per gli altri tre posti c’è un certo affollamento, dato che Hurkacz, dopo aver ottenuto il settimo titolo in carriera e il secondo Masters 1000, è ormai vicino in termini di punti al norvegese Holger Rune, ottavo e virtualmente ultimo dei qualificati.