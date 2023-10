Triathlon, Coppa del mondo: Alice Betto è da oro

La tappa di Coppa del mondo di Triathlon andata in scena a Brasilia, ha visto Alice Betto salire sul gradino più alto del podio. E’ la terza medaglia azzurra del fine settimana, con l’atleta italiana che ha conquistato l’oro davanti a Katie Zaferes e Rosa Maria Tapia Vidal. La Beto è uscita dalla fase di nuoto tra le prime e poi è entrata in fuga nel percorso ciclistico, per poi resistere nella sezione di corsa.