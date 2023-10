Rublev-Hurkacz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Andrey Rublev se la vedrà contro Hubert Hurkacz nella finale del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. Per tutti e due non sarebbe il primo titolo della carriera in un appuntamento di questa categoria. Il russo ha trionfato quest’anno sulla terra rossa di Montecarlo mentre il bombardiere polacco si è imposto nel 2021 a Miami, sconfiggendo nell’ultimo atto proprio il nostro Jannik Sinner. Entrambi hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di semifinale.

Rublev ha domato il veterano bulgaro Grigor Dimitrov mentre Hurkacz ha spento i sogni di gloria dello statunitense Sebastian Korda. Il bilancio dei precedenti si trova in perfetta parità (2-2) ma il moscovita conduce per 2-1 nelle sfide andate in scena sulle superfici rapide. Il match, vista l’enorme posta in palio, non presenta un chiaro favorito, come dimostra anche l’equilibrio delle quote dei bookmakers. Tanta tensione soprattutto per Rublev, che con una vittoria metterebbe una seria ipoteca sulla sua qualificazione alle ATP Finals di Torino.

