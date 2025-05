Matteo Musetti strappa il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros: battuto in quattro set Mariano Navone.

Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Dopo le due convincenti vittorie contro il tedesco Hanfmann e il colombiano Galan, l’azzurro non si ferma e piega anche l’argentino Mariano Navone, numero 97 del ranking ATP.

Nonostante l’ottimo momento, Musetti cede il primo set del suo torneo a Navone e fatica a rimontare contro un avversario terraiolo. Le qualità del tennista italiano sono però emerse nel corso del match: : 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 dopo 3 ore e 28 minuti di pura battaglia, con Musetti che accede al quarto turno di Parigi.

Roland Garros, Musetti accede agli ottavi di finale: “Ho messo ordine nel mio caos tennistico”

Dopo un primo set molto sofferto dove non è riuscito a guadagnare campo esponendosi al gioco di Navone ed un secondo set iniziato con grande nervosismo, Matteo Musetti ritrova la sua varietà dei colpi e fa emergere tutte le sue qualità, superando l’agentino in rimonta in quattro set. Al termine della gara, il tennista numero 7 del ranking ATP ha parlato anche della sua grande crescita:

Ho messo un po’ di ordine nel caos tennistico che avevo. Ora è più chiaro per me cosa devo fare in campo e anche in un match come questo, in passato non so se sarei riuscito a ribaltarlo.

Musetti ha poi parlato del momento che sta attraversando il tennis italiano, mai così positivo:

Deve essere la pasta o la pizza, il cibo è buono in Italia! Scherzi a parte, stiamo vivendo il miglior momento della storia del nostro tennis. Essere parte di questo gruppo è incredibile… Per me rappresentare l’Italia è un onore ed è bello giocare per la mia nazione.

Ora testa agli ottavi, dove Musetti potrebbe trovare Holger Rune, impegnato nel suo match del terzo turno contro Quentin Hayls.