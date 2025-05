Dopo le dimissioni di pochi giorni fa, è arrivata la rescissione consensuale del contratto che legava Raffaele Palladino alla Fiorentina, nonostante un rinnovo firmato fino al 2027.

Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata questa mattina: Raffaele Palladino non è più l’allenatore della Fiorentina. L’ex allenatore del Monza e la società viola hanno risolto consensualmente il contratto che legava il club al tecnico campano e al suo staff.

