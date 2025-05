L’ultim’ora su Michael Schumacher ha spiazzato completamente i tantissimi fan del Kaiser: quanto accaduto è davvero pazzesco.

Per gli appassionati di Formula 1 e in particolare per i tifosi della Ferrari il solo pronunciare il nome di Michael Schumacher evoca ricordi dolcissimi. Sette i titoli iridati conquistati dal Kaiser in F1, di cui ben cinque con la scuderia di Maranello, oltretutto consecutivamente (dal 2000 al 2004): un record che resta ancora imbattuto e che oggi potrebbe eguagliare il solo Max Verstappen se riuscisse a conquistare il Mondiale piloti anche quest’anno.

Nei giorni scorsi è accaduto qualcosa che ha fatto battere di nuovo molto forte il cuore dei tantissimi fan di Schumacher sparsi per il mondo. Una delle monoposto più iconiche tra quelle guidate da Schumi è stata infatti venduta per una cifra da capogiro. Stiamo parlando della Ferrari F2001 con cui il Kaiser trionfò nel campionato del mondo di F1 del 2001: 16 milioni di euro il prezzo della vendita finale, una cifra che ha nettamente superato gli 11,6 milioni di euro per la F2003-GA nell’asta di tre anni fa.

L’attrazione per queste monoposto d’epoca sembra non avere fine. Anzi, stando ai numeri è un fenomeno che pare in crescita. Un recente studio McKinsey ha fatto emergere che il giro d’affari che riguarda le vetture storiche oscilla tra i 76 e i 90 miliardi di euro l’anno a livello mondiale: il valore complessivo del parco auto da collezione raggiunge addirittura gli 800 miliardi di euro.

Ultim’ora Schumacher: la cifra è pazzesca, fan senza parole

Va da sé che le auto che hanno dato spettacolo in Formula 1 nei decenni scorsi vengono battute all’asta per cifre gigantesche. Sono soprattutto le monoposto guidate da grandi campioni, come appunto Michael Schumacher, ad attrarre maggiormente i collezionisti: in più se si tratta di una vettura Ferrari ecco che l’interesse aumenta e di conseguenza anche il valore.

L’esperto di collezionismo John Wiley, come riportato anche da QuiFinanza, ha tenuto a precisare che ogni monoposto di F1 guidata da Michael Schumacher – specialmente le Ferrari – è di fatto un bene prezioso. Tanto per essere chiari: in un’asta dove sono presenti due auto praticamente identiche il valore di quella guidata dal 7 volte campione del mondo sarebbe certamente più elevato.

Un fenomeno che viene chiamato “effetto Schumacher“, emerso chiaramente anche nell’asta che ha visto protagonista la F2001: se non fosse stata guidata dal Kaiser non avrebbe raggiunto quella cifra ‘monstre’.