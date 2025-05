Lorenzo Musetti non ha alcuna intenzione di fermarsi e punta gli ottavi di finale, risultato netto anche contro Galan.

Il tennista di Carrara ha fatto il suo esordio in questo Roland Garros domenica, battendo Hanfmann per tre set a zero. Si tratta della quinta partecipazione al Grande Slam di Parigi per Musetti, che non è mai andato oltre il quarto turno. Ci è riuscito due volte, nel 2021 e nel 2023, eliminato poi da Djokovic nel primo caso e da Alcaraz nel secondo.

Ed è proprio contro lo spagnolo che Musetti è stato eliminato negli Internazionali d’Italia, raggiungendo comunque una semifinale molto importante. L’italiano spera di ripetersi anche in Francia, ma il percorso non sarà semplice. Nel frattempo, però, Musetti ha avuto la meglio nel secondo turno contro Galan, dominando la gara.

Musetti-Galan, dominio dell’italiano: risultato netto

Musetti aveva già affrontato Galan tre volte nella sua carriera, portando a casa la vittoria in tutte le occasioni, senza mai perdere un singolo set. L’ultimo incontro era andata in scena proprio a Parigi un anno fa. L’italiano ha mantenuto il trend positivo anche quest’anno, battendo il colombiano per set a zero.

Galan è partito bene nel primo set, sopratutto al servizio, ma Musetti ha avuto la meglio. Nel secondo set, invece, l’italiano chiude i conti in soli 19 minuti, mantenendo il totale controllo del match e chiudendo sul 6 game a 0. Nonostante la pioggia e qualche interruzione, poi, Musetti ha vinto anche il terzo set, chiudendo definitivamente i conti. Nel terzo turno Musetti affronterà uno tra Opelka e Navone. Nella giornata di oggi, poi, scenderanno sulla terra rossa anche altri due italiani: Sinner e Gigante. Ci sarà spazio anche per Jasmine Paolini, che dopo aver vinto il secondo turno in singolo ci proverà anche in doppio con Errani.