Mario Balotelli è stato ospite del programma ‘Belve’, nella puntata andata in onda ieri, martedì 27 maggio, rispondendo alle domande di Francesca Fagnani.

Nel corso del programma ‘Belve’, nella puntata andata in onda ieri, martedì 27 maggio, Mario Balotelli ha risposto alle domande di Francesca Fagnani, provando a farsi conoscere un po’ di più e confessando anche qualche segreto. A cominciare dalla presenza di un nemico nel calcio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Incalzato dalla conduttrice, dopo aver cercato di evitare la domanda, ha risposto: “Chi non sopporto in campo? Sono troppi… Se proprio devo fare un nome dico Brendand Rodgers, ex allenatore del Liverpool, mi sta troppo antipatico”. Supermario è stato proprio allenato da Rodgers nella stagione 2014-2015 al Liverpool.

“Tra i calciatori c’è chi non posso vedere? Sì, ma non faccio i nomi, non faccio queste cose”, ha proseguito Balotelli. “Gli amici? Ho un ottimo rapporto con Boateng, Neymar, Materazzi”. E a tal proposito, alla domanda se sia vero che con l’ex interista ci sia stato un alterco, risponde sorridendo: “Marco mi ha picchiato? Non è vero, ha detto una cazzata…”.

Quella ‘balotellata’ con Mou

E Balotelli risponde anche in merito a una ‘balotellata’ raccontata da José Mourinho. Quando, in un match di Champions, unico attaccante rimasto a disposizione, ammonito nel primo tempo, viene catechizzato dal tecnico portoghese affinché resti tranquillo nella ripresa, per evitare di lasciare la squadra in dieci. “Stai calmo e non farti ammonire”. Pronti, via e Balotelli rimedia subito il secondo giallo in avvio di ripresa, venendo espulso. “Lui racconta sempre questa storia qua, ma José non racconta che al ritorno ho segnato un gol e ho fatto un assist”, ci tiene a dire.