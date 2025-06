Sara Errani e Andrea Vavassori ha vinto il torneo di doppio misto del Roland Garros battendo in finale gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King.

Successo tricolore nella finale del doppio misto al Roland Garros. La coppia italiana formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, infatti, ha vinto il torneo battendo per 6-4 6-2 gli statunitensi Taylor Townsend ed Evan King.

Per la coppia azzurra, già vincitrice dello Us Open lo scorso settembre, si tratta del secondo slam insieme.

Adesso il doppio femminile per la Errani

Per Sara Errani, però, gli impegni al Roland Garros non sono terminati, perché domani, in coppia con Jasmine Paolini, dovrà sfidare la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider nella semifinale del torneo di doppio femminile.