La Spagna batte la Francia nella semifinale di Nations League e approda in finale: sfiderà il Portogallo.

Dopo la semifinale di ieri sera tra Germania e Portogallo, vinta in rimonta dai lusitani 2-1 grazie alle reti di Conceiçao e del solito Cristiano Ronaldo, la seconda semifinale di Nations League ha delineato quale sarà la seconda finalista della competizione: la Spagna.

Gli iberici hanno battuto per 5-4 la Francia alla MHPArena di Stoccarda con i gol di Nico Williams, Mikel Merino, una doppietta di Lamine Yamal e Pedri.

Nations League, Spagna-Francia: il resoconto del match

Alle 21:00 è andata in scena la seconda semifinale di Nations League, dopo la sfida tra Germania e Portogallo di ieri sera. A scendere in campo sono state la Spagna e la Francia, nel remake della semifinale degli Europei dello scorso anno vinta sempre dagli iberici, allora il trionfo è stato per 2-1: Lamine Yamal e Dani Olmo ribaltarono il vantaggio di Kolo Muani. Il classe 2007 spagnolo e l’attaccante di proprietà del PSG in prestito alla Juventus, sono andati in gol anche questa sera.

Oggi ad andare in vantaggio è stata la Spagna. Nonostante la traversa scheggiata da Theo Hernandez al 12′. Dopo dieci minuti, gli uomini di Luis De La Fuente hanno sbloccato il match con Nico Williams al 22′, che ha sfruttato uno scarico di Oyarzabal e ha battuto Maignan. Dopo tre minuti, è arrivato il raddoppio delle Furie Rosse con Mikel Merino, che dopo uno scambio veloce con Oyarzabal ha siglato il 2-0, punteggio con cui si è conclusa la prima frazione di gioco.

Il secondo, invece, è stato un tempo pirotecnico. Lamine Yamal – su rigore causato da Rabiot con un fallo proprio sul fuoriclasse del Barcellona – e Pedri, hanno segnato il terzo e il quarto gol al 54′ e al 55′. Dopo quattro minuti, è arrivata la rete di Mbappé su rigore, che ha accorciato le distanze, ma dopo otto minuti Lamine Yamal ha siglato il quinto gol delle Furie Rosse. Quando la pratica sembrava chiusa, i transalpini hanno segnato due reti – Cherki al 79′ e autogoal di Dani Vivian all’84’ – e regalato un finale animato al pubblico della MHPArena. Al terzo dei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Taylor, è arrivato il gol di Kolo Muani, il quarto della Francia, che ha reso il passivo meno pesante agli uomini di Deschamps.

Nations League, la Spagna va in finale e trova il Portogallo: gli ultimi precedenti

Spagna e Portogallo si sfideranno per conquistare la quarta edizione della Nations League. Dopo il successo dei lusitani nella prima edizione del 2018-19 contro i Paesi Bassi, quello della Francia contro la Spagna nel 2021 a San Siro e quello degli iberici nei Paesi Bassi contro la Croazia, per la prima volta le nazioni della penisola iberica si sfideranno nella finale della competizione.

Gli ultimi incontri tra le due nazionali risalgono proprio alla Nations League, ma alla fase a gironi. Il 2 giugno 2022, è finita 1-1, mentre la sfida del 27 settembre è stata vinta per 1-0 in trasferta dalla Spagna.