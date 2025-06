Lautaro Martinez è tornato a parlare dopo la finale di Champions League persa dall’Inter contro il PSG: il post su Instagram è da brividi.

Sabato sera l’Inter ha vissuto una delle serate più difficili della sua storia. La finale di Champions League dell’Allianz Arena contro il PSG è stato uno stillicidio. I nerazzurri non sono mai riusciti a contrastare l’armata parigina che ha vinto la finale della Coppa dei Campioni con lo scarto più ampio della storia della competizione: 5-0.

I giorni seguenti non sono stati affatto facili in casa Beneamata, dove Simone Inzaghi ha detto addio e ora il club è alla ricerca di un nuovo tecnico – Cristian Chivu sembra il più vicino alla panchina al momento – dopo il no secco del Como per Cesc Fabregas. Nella giornata odierna, dopo essere rimasto in silenzio negli ultimi giorni, è arrivato anche il post di Lautaro Martinez sul suo profilo Instagram per commentare la dura serata di sabato.

Finale Champions League, Lautaro Martinez rompe il silenzio: il post sui social

“Ciao cari interisti – inizia così la didascalia del post pubblicato da Lautaro Martinez nelle scorse ore -, sono a scrivervi questo messaggio dopo qualche giorno perché la tristezza, la delusione, l’amarezza dopo la partita di sabato sono stati e saranno ancora per un po’ sentimenti difficili da digerire”.

Il capitano argentino ha proseguito scusandosi con i tifosi e ringraziandoli per averli seguiti sempre. “Mi scuso con tutti voi per non essere riuscito a regalarvi quello che era il sogno di tutti noi. Voglio ringraziare tutti i neroazzurri che erano a Monaco, a San Siro e in giro per il mondo. Siete sempre unici”.

Il Toro prosegue dicendo: “Nel calcio contano i trofei vinti, è innegabile! Ma credo anche che riportare con tanti sacrifici la nostra squadra in finale di Champions per due volte negli ultimi tre anni, voglia dire tanto. Abbiamo lottato per riprovare queste emozioni, per vincere titoli e vivere notti indimenticabili come quel 22 aprile“.

Lautaro Martinez, il post su Instagram dopo la Champions: “Ci sono giorni…”

Il numero dieci dell’Inter continua: “Dal primo giorno che sono arrivato a Milano io e tutti i miei compagni abbiamo lavorato perché l’Inter ritrovasse il suo posto nella storia, perché ritornasse dove merita di stare. ‘Ci sono giorni in cui essere interisti è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore’, oggi per tutti noi è doveroso esserlo“.

Poi, la chiosa: “Oggi più che mai sono orgoglioso di indossare questa maglia e di essere il capitano di questa squadra, di questo gruppo”.