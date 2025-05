Matteo Berrettini non ci sarà per il prestigioso torneo di Parigi, non è riuscito a smaltire in tempo l’infortunio.

Dopo aver ammirato le gesta di Sinner e Musetti nelle Internazionali d’Italia, nonostante la vittoria di Alcaraz, i tifosi azzurri aspettano con ansia il Roland Garros. Tra i papabili vincitori ci sono proprio il numero uno al mondo e lo spagnolo, che è uscito vincitore dallo scontro in finale con Sinner a Roma.

Non è andata bene, invece, a Matteo Berrettini: l’azzurro si è ritirato nel match di qualificazione agli ottavi di finale contro Ruud. L’infortunio, purtroppo, sembra essere più serio del previsto e il tennista sarà costretto a rimanere fermo ancora per un p0′. Berrettini dovrà rinunciare anche al Roland Garros, dunque, a causa dei problemi ai muscoli addominali.

Berrettini-Roland Garros, che maledizione: assenza per il quarto anno consecutivo

Dopo aver rinunciato alle sfide del Foro Italico, l’azzurro sperava di potersi riscattare a Parigi, ma non sarà così. Matteo era uscito dal campo in lacrime dopo il ritiro contro Caspeer Ruud, ma con la speranza di poter tornare presto in campo. Per il quarto anno consecutivo, invece, dovrà rinunciare al Roland Garros.

Questo il messaggio rilasciato da Berrettini sul suo profilo Instagram: “Ciao a tutti, sfortunatamente ho dovuto prendere questa decisione molto difficile di ritirarmi dal Roland Garros. Ho fatto una corsa contro il tempo per essere al cento per cento per competere al livello richiesto per un torneo di questo tipo. Non vedo l’ora di tornare sull’erba, mi sto già preparando con il mio team. Vi ringrazio tanto per il supporto, non vedo l’ora di tornare in campo“.