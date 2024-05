Roland Garros 2024: Sinner stende Gasquet in tre set e vola al terzo turno

Jannik Sinner supera in tre set Richard Gasquet e vola al terzo turno del Roland Garros 2024. In un Philippe Chatrier gremito, il numero 2 al mondo stende con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 in due ore e 15 minuti il beniamino di casa, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione in carriera sulla terra rossa dello slam parigino. Partita sempre sotto controllo per l’azzurro, che sembra stia ritrovando piano piano la condizione pre-infortunio all’anca. Dall’altra parte gara più che dignitosa dell’ex numero 7 al mondo, che nulla ha potuto di fronte alla potenza di colpi e al ritmo elevatissimo tenuto dall’altoatesino. Sinner attende ora al terzo turno il vincente del match tra Pavel Kotov e Stan Wawrinka.

LA CRONACA DEL MATCH – Inizio di partita in equilibrio, con entrambi i giocatori che fanno vedere un paio di colpi di buona fattura ciascuno e tengono agilmente i servizi senza concedere palle break. La svolta avviene nel settimo gioco, quando Sinner alza la pressione e manda in difficoltà il suo avversario, procurandosi le prime due palle break dell’incontro. Gasquet commette doppio fallo e cede il servizio, che vale il 4-3 per l’azzurro. Jannik è bravo ad annullare la palla del contro break nel gioco successivo, confermando così il suo vantaggio. Il transalpino accorcia ma poi Sinner tiene il servizio a zero con la prima vincente e si porta a casa il primo set con il vantaggio di 6-4.

Il secondo parziale inizia subito in discesa per il numero 2 del ranking, che sfonda col dritto inside in e trova subito il break dell’1-0. Gasquet riesce ad incamerare un game a fatica accorciando sul 2-1, ma Sinner effettua un altro break e dilaga fino al 5-1. Il transalpino tiene il turno di servizio successivo ma l’altoatesino conclude 6-2 con la chiusura a rete e la prima vincente, e si porta avanti di due set.

Anche il terzo set si apre con un break in favore del vincitore dell’Australian Open 2024, mentre dall’altra parte Gasquet sembra essere in riserva. L’ex numero 7 Atp però riesce a dare fondo alle ultime energie rimaste e si riporta in parità sul 2-2 con un sussulto d’orgoglio, che lo porta a realizzare il suo primo break dell’incontro grazie ad un gran recupero a rete. Sinner però ristabilisce le distanze subito dopo, trovando uno strepitoso dritto in corsa incrociato che gli restituisce un break di vantaggio. Gasquet piazza un paio di pennellate col rovescio che fanno balzare in piedi il pubblico, ma Sinner amministra il vantaggio e chiude nuovamente 6-4.